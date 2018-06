Bonde descarrila no centro de Santos O bonde que faz passeio turístico em Santos, na Baixada Santista, descarrilou por volta de 12h30 de ontem. O bonde elétrico estava vazio. Ele é um dos quatro que fazem o circuito histórico no centro da cidade. O acidente ocorreu durante o contorno das Ruas Augusto Severo e Cidade de Toledo, no trecho novo do passeio, inaugurado no fim de abril, quando o trajeto aumentou de 1,2 km para 2,8 km e o tempo do percurso subiu de 15 para 25 minutos. Pode ter ocorrido falha mecânica e/ou operacional.