Boneco com falsa bomba é abandonado em viaduto de Porto Alegre

SÃO PAULO - Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) retiraram na manhã desta quinta-feira, 15, um boneco fardado com roupas da Polícia Militar que teria uma suposta bomba. Ele foi encontrado no Viaduto Otávio Rocha, na Rua Duque de Caxias, no Centro de Porto Alegre, por volta das 5 horas da manhã.

Segundo a PM, o Gate e os bombeiros também foram acionados. A rua foi fechada e o local isolado para a retirada do boneco, que tinha apenas um simulacro de explosivos. O local foi liberado por volta das 8 horas.

A Polícia Militar não sabe quem deixou o boneco no local, mas suspeita que faça parte dos protestos de policiais militares que desde agosto vem acontecendo para cobrar melhores salários.