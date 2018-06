Bonecos animatrônicos interagem com público Com o tema "A Família Unida no Natal", o Shopping Jardim Sul apresenta família de bonecos animatrônicos, composta de pai, mãe, dois filhos e um cão. Eles interagem com visitantes e narram histórias natalinas. O shopping tem também apresentação de corais. Shopping Jardim Sul, Piso 2: 14h30, 15h30,16h30 e 18h30, tel. 3779-3900. Grátis.