Bonecos de Serra e Alckmin decoram carro da Leandro de Itaquera Além de jogar duas toneladas de pétalas de rosas sobre os foliões na avenida, arquibancadas e camarotes durante seu desfile, a escola Leandro de Itaquera, que este ano homenageia as tradicionais festas de São Paulo no enredo "Festas e Tradições Paulistas sobre as Águas de um Novo Tietê", terá um carro alegórico decorado com bonecos do governador Geraldo Alckmin, do prefeito José Serra e de Mário Covas. Os bonecos serão articulados e andarão sobre os componentes. A Leandro de Itaquera será a sexta escola a desfilar no segundo dia de desfiles do carnaval de São Paulo, que começa amanhã, com a Gaviões da Fiel, às 23h15. A escola, que polemizou ao simular uma cena de sexo em seu carro abre-alas, em 2003, vai voltar a cutucar os foliões, com ao apresentar um "beijaço" - termo usado pela comunidade GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) para definir o beijo-protesto contra o preconceito.