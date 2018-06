BONSUCESSO: primeira escalada Atacado: a loja popular Tenda ocupa toda a entrada do shopping center. Varejo: grandes redes, como C&A e Marisa, chegam agora em maio O shopping Bonsucesso é novo, vai completar três anos em maio, mas já passa por sua primeira expansão. Com o fim das obras em abril, ganhará 40 novas lojas, entre elas duas grandes redes, Marisa e C&A. Atualmente, a maior loja do shopping é a atacadista Tenda, que, com suas gôndolas gigantes, ocupa a entrada do centro de compras. Há também unidades das Casas Bahia e da Marabraz. Na parte de alimentação, as opções são poucas e a variedade é pequena - a maior parte das 23 lojas é de fast food. Fundação: 4/5/2006 Área: 23.169m2 Lojas: 150 Salas de cinema: 6 Vagas: 1.250 Estacionamento: grátis 3 Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, Bairro dos Pimentas, Guarulhos, 2489-9690. 10h/22h (dom., 14h/20h). www.shoppingbonsucesso.com.br