SÃO PAULO - Policiais militares do Batalhão de Operações especiais (Bope) apreenderam 150 kg de maconha no Jacarezinho, na zona norte do Rio, nesta terça feira. A droga estava dentro de uma casa.

A ação, que começou às 9h30, contou com a participação de 40 policiais e apoio do veículo blindado. O entorpecente foi levado para a 25ªDP. Ninguém foi preso.