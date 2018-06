Bope detém 8 em operação em favelas de Bangu, na zona oeste do Rio

RIO - Quatro homens foram presos e quatro menores apreendidos durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) hoje nas comunidades da Coreia e Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio. Um homem foi baleado durante troca de tiros com os militares e morreu. Segundo a polícia, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Albert Schwaitzer, em Realengo, mas não resistiu.

Participaram da ação cerca de 100 policiais, com o apoio de dois veículos blindados e um helicóptero. Eles apreenderam cinco carros e 40 motocicletas com a documentação irregular. Os militares encontraram também um revólver calibre 38, uma escopeta .12, uma pistola .45, além de munições, fogos artifício e dois uniformes camuflados do Exército. Também foram apreendidas 187 pedras de crack e 149 "trouxinhas" de maconha.

Uma estação de rádio clandestina foi encontrada, e os policiais apreenderam os equipamentos. Além disso, eles encontraram dois rádios transmissores e oito carregadores de rádio, que seriam usados para a comunicação entre os traficantes dentro das comunidades.

O Bope contou com o apoio da equipe de demolição, com retroescavadeira e caminhão, para derrubar barricadas montadas pelos criminosos para impedir o acesso da polícia às comunidades. O material apreendido e os presos foram encaminhados à 34ª DP (Bangu).

Notícia atualizada às 17h17.