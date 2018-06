Bope divulga lista dos principais foragidos do Morro da Mangueira

RIO - O perfil oficial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio no Twitter divulgou fotos, na manhã desta segunda-feira, 20, dos traficantes que atuavam no Morro da Mangueira, na zona norte da cidade, e estão foragidos. No domingo, cerca de 750 policiais civis e militares participaram da ocupação da comunidade para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

O "panfleto" traz os nomes de Alexander Mendes da Silva, conhecido como Polegar; Lucio Mauro Carneiro dos Passos, o Biscoito; Fabiano Atanázio da Silva, o FB, e Luiz Claudio Serrat Corrêa, o Claudinho.

Para denunciar, basta ligar para o telefone (21) 2334-3983 ou no Disque-Denúncia, pelo número (21) 2253-1177.

O perfil @Real_BOPE_RJ, mantido pela assessoria de imprensa do Bope, foi criado em março para divulgar as operações e trabalhos sociais do batalhão. Após a ocupação da Mangueira, o perfil está divulgando fotos da operação.