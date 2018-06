Bope é recebido a tiros e três são detidos em morro do Rio

Moradores do Morro São João observam a entrada do caveirão do Bope. Foto: Wilton Júnior/AE

RIO - Um homem e dois menores de idade foram detidos por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 3º Batalhão da Polícia Militar (Méier) durante uma operação no Morro São João, no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro.

Os policiais foram re cebidos a tiros e houve intenso confronto com traficantes. Dois helicópteros auxiliam os PMs na operação. Durante a ação, os policiais estouraram uma residência que funcionava como central de "gatonet", como é conhecida a distribuição ilegal de sinal de TV a cabo. O material utilizado foi apreendido.