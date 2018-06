Bope encontra namorada de Nem em favela no Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A namorada do ex-chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, o Nem, foi encontrada na tarde desta sexta-feira, 25, por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na Estrada da Gávea.

Danúbia de Souza Rangel, de 27 anos, foi levada para a 15ª DP (Gávea). Segundo a PM, nenhum mandado de prisão foi expedido contra ela, mas a mulher terá de prestar esclarecimentos na delegacia. Com ela não foram encontradas armas e nem entorpecentes.

Na manhã de quinta-feira, 24, o traficante Robson Silva Alves Porto, apontado pela polícia como braço direito do Nem, foi preso por policiais civis em uma casa em Realengo, próximo à Vila Vintém. Robson é conhecido pelo apelido de "99" e atuava como uma espécie de "gerente" na Favela do Vidigal. Ele é conhecido por ser violento, participando de torturas a moradores e esquartejamento de corpos na favela.

Nem foi preso neste mês, durante operação de ocupação da comunidade pela polícia. Durante a operação, foram apreendidas mais de cem armas (entre elas, 73 fuzis).