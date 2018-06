Bope faz incursão no Morro do Andaraí para instalação de UPP

SÃO PAULO - O Batalhão de Operações Especiais (Bope) realiza na manhã desta sexta-feira, 11, uma grande incursão, com cerca de 80 homens, no complexo de comunidades do Morro do Andaraí, no Rio.

Segundo a Polícia Militar, a ação faz parte da primeira das três fases do cronograma da Secretaria de Segurança do Estado para instalar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) nas principais comunidades da Grande Tijuca.

A UPP vai cobrir seis pequenas localidades do Morro do Andaraí: Nova Divinéia, João Paulo II, Juscelino Kubitschek, Jamelão, Morro Santo Agostinho e Arrelia. Cerca de 10 mil pessoas moram na região.

Por questões operacionais, a Secretaria de Segurança vai desmembrar a UPP do Borel em duas. O Morro da Formiga terá sede e comando próprios até o início de julho. Assim sendo, com a futura UPP do Morro do Andaraí, o projeto passará a contar oficialmente com 10 sedes, 26 comunidades e 150 mil pessoas atingidas diretamente, sem contar os entornos.