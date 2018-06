Bope faz operação de combate ao tráfico em morro do Rio

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, realiza uma operação desde o início da manhã desta segunda-feira, 31, na comunidade de Acari, na zona norte do Rio. De acordo com a PM, a ação tem o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e armas no local. Os policiais já apreenderam 45 kg de maconha em tabletes e uma pistola. O material foi encaminhado à 39ª Delegacia de Polícia.

No sábado, cinco policiais acabaram baleados durante um tiroteio com traficantes no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, também na zona norte. Os PMs foram verificar a informação de que haveria oito pessoas mortas no local. O tiroteio começou, de acordo com a polícia, durante uma tentativa de invasão de uma quadrilha rival.