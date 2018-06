Bope faz operação em comunidade na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fazem uma operação na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para combater o tráfico de drogas na região. Além disso, a PM disse que os agentes querem retirar as barreiras colocadas nos acessos da favela por traficantes. Até o momento, não há informação sobre confronto entre policiais e suspeitos.

A PM também realiza uma operação contra o tráfico de drogas, na Favela de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 50 agentes participam da ação que teve início às 7h. Um veículo blindado dá apoio aos policiais. Ainda não há informação sobre presos e nem sobre material apreendido.