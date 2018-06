Bope faz operação em morro da zona norte do Rio e detém 3

SÃO PAULO - Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizam desde a madrugada desta sexta-feira, 7, uma operação na Comunidade do Rato Molhado, em Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro.

Os agentes foram até o local apurar denúncias de que suspeitos da Comunidade do São João estariam em um baile funk na região. Dezenas de pessoas foram revistadas.

Um homem foi detido com uma pistola 45. Também foram presos um homem e uma mulher grávida que tentavam deixar a comunidade com uma mochila com drogas. Os três detidos foram levados para a 24ª Delegacia de Polícia (DP).