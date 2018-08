Bope faz segundo dia de operação contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis 

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais ( Bope ) realizam nesta sexta-feira, 24, o segundo dia de operação em Angra dos Reis , na Costa Verde, no Rio , para combater o tráfico de drogas na região.

Na noite desta quinta-feira, 23, os policiais cercaram a comunidade do Parque Belém. Assim que chegaram ao local, criminosos teriam atirado contra os militares. Houve confronto e na ação dois bandidos ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital de Japuíba.

Com eles, os agentes encontraram um fuzil calibre AK 47 e um fuzil FAL 7.62 e grande quantidade de droga. Dois policiais ficaram feridos sem gravidade. Policiais do Bope vão permanecer em Angra dos Reis por tempo indeterminado.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, esteve em Brasília nesta quarta-feira, 22, e se encontrou com autoridades para pedir reforço ao combate à criminalidade no município. Na terça-feira, 21, o prefeito decretou estado de emergência na Segurança Pública de Angra dos Reis .