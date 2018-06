Bope ocupa favela na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Policiais militares do 41º BPM, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), ocupam desde o início da manhã desta terça-feira, 12, o Morro São José da Pedra, em Madureira, na zona norte do Rio. Os policiais entraram na favela por volta das 6h30 a até as 10 horas não havia registro de confrontos.

Ontem, um tiroteio levou ao fechamento do restaurante popular, que vende refeições a R$ 1 na principal rua do bairro. Desde a última sexta-feira, a disputa por pontos de vendas de drogas mantém sob intenso tiroteio três favelas de Madureira.