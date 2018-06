Bope ocupa Morro da Babilônia para instalar base policial

Bope ocupa a favela em busca de traficantes para instalar base policial. Foto: Marcos Arcoverde/AE

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio ocupam desde a manhã desta segunda-feira, 18, o Morro da Babilônia, no Leme. Nesta segunda, o governo estadual anunciou o início da ocupação por cem policiais militares. Lá será criada a quarta unidade da Polícia Pacificadora.

O Bope ocupa a favela em busca de traficantes. De acordo com a PM, os líderes do tráfico já deixaram a favela.