Bope ocupa morros da Tijuca para instalação de UPPs

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) deram início na manhã desta quarta-feira, 5, à ocupação nos morros da Formiga, dos Macacos e do Borel, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

A intensificação do policiamento faz parte da preparação para a instalação Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Tijuca, segundo a Polícia Militar (PM). Os agentes foram recebidos a tiros, mas não há registro de feridos. Também não há informação sobre apreensões.

Os policias do Bope também ocuparam na manhã de hoje a Favela Vial Ideal, no centro de Duque de Caxias, com o objetivo de apreender drogas e armas e cumprir mandados de prisão. Dois homens foram presos na comunidade da Vila Operária. Um deles, André Novais de Souza, tinha contra ele três mandados de prisão. Outro detido ainda não foi identificado.