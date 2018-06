Bope ocupa morros em operação na zona sul do Rio

A ocupação policial da Ladeira dos Tabajaras e do Morro dos Cabritos, em Copacabana (zona sul do Rio), começou neste sábado, 26, pela manhã com a chegada de 80 homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que farão uma varredura na tentativa de encontrar armas, drogas e prender traficantes.

Na quarta-feira, o Batalhão de Choque havia iniciado um cerco no entorno das comunidades, dando o ponto de partida para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no início do ano que vem. Até o começo da tarde não houve confrontos e apenas um homem havia sido preso.

A ocupação iria começar na quarta-feira, mas foi adiada para evitar possíveis confrontos e mortes às vésperas do Natal. A UPP da Ladeira dos Tabajaras e do Morro dos Cabritos será a sexta do Rio e a quinta na zona sul da cidade. Na quarta-feira, o governador Sérgio Cabral Filho inaugurou a UPP dos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo (que ficam entre Copacabana e Ipanema), cuja ocupação começou em 30 de novembro. Na ocasião, o governador informou que o início da implantação das UPPs na zona norte do Rio está previsto para até o início de março.