Bope prende dois suspeitos e fecha bingo no Complexo da Maré, no Rio

SÃO PAULO - Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira, 20, por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. As prisões são resultado da operação contra criminalidade que teve início na comunidade na última sexta-feira.

Hoje, foram apreendidos uma pistola, uma granada de efeito moral e pimenta, um rádio transmissor, um colete balístico com três placas de cerâmicas, dois giro flex e uma camisa da Polícia Civil, uma agenda de anotações do tráfico, maconha, munições, 12 máquinas caça níqueis e uma arma de choque. Três motos e um carro foram recuperados.

O Bope atua na região com 120 policiais militares, além de dois blindados. A operação contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública, do Batalhão de Choque, da Companhia de Cães e do Grupamento Aeromarítimo.

Os presos e o material apreendido foram levados para a 21ªDP (Bonsucesso) e para a 37ªDP (Ilha do Governador).

Atualizado às 22h05