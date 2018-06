Bope realiza operação em favelas na zona oeste do Rio

RIO - Uma operação de combate ao tráfico de drogas está sendo realizada na manhã desta sexta-feira, 3, nas favelas da Coreia, em Senador Camará, e Vila Aliança, em Bangu, ambas na zona oeste do Rio. Participam da ação cerca de 100 militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Segundo a polícia, eles contam com o apoio de um helicóptero e dois veículos blindados. Além de procurarem por traficantes, armas e drogas, os militares tentam derrubar barricadas montadas pelos criminosos para impedir o acesso da polícia às comunidades.

Além do Bope, participam da operação a Companhia de Cães e a equipe de demolição, com retroescavadeira e caminhão. Policiais do 14º BPM (Bangu) dão apoio ao policiamento no entorno das favelas. Ainda não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.