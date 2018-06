Borracheiro que matou ex-mulher é indiciado por homicídio

O borracheiro Fábio Willian da Silva Soares, de 30 anos, que matou a ex-mulher em Belo Horizonte foi indiciado nesta sexta-feira, 29, por homicídio qualificado, segundo informou a Polícia Civil.

Soares matou a tiros a ex-mulher, a cabeleireira Maria Islaine de Morais, de 31 anos, dentro do salão de beleza onde ela trabalhava, na zona norte de Belo Horizonte, no último dia 20. O crime foi filmado pelo circuito interno de segurança do local.

O borracheiro está na Penitenciária Dutra Ladeira, no município de Ribeirão das Neves, na região Metropolitana. Soares pode ficar na cadeia de 12 a 30 anos.