Botão em carro leva polícia a achar armas Um botão no volante de um Gol denunciou a existência de um compartimento secreto onde havia armas de uso restrito, munições e celulares, que foram apreendidos por policiais militares rodoviários anteontem, em Araçariguama, na região de Sorocaba, no interior do Estado. O motorista Walter Resende, de 22 anos, foi preso em flagrante.