BOULEVARD TATUAPÉ: pouca diversão Achados: o shopping tem boas opções para compras e alimentação. Perdidos: quem está procurando por lazer tem de ir ao cinema O Boulevard Tatuapé é um shopping pequeno, com 132 lojas, e mais voltado para as compras. Não existem muitas opções de lazer: o cinema tem cinco salas, mas não há jogos eletrônicos ou atrações para as crianças. Para compensar, o shopping promove o Boulevard Music, shows que reúnem importantes nomes da MPB. A próxima apresentação será no dia 17 e terá como convidadas Luiza e Zizi Possi. O lugar também tem aulas grátis de ioga, pilates e ginástica, às segundas, quartas e sextas. Fundação: 8/5/2007 Área: 18.763m2 Lojas: 132 Salas de cinema: 5 Vagas: 822 Estacionamento: R$ 3,50 (4 horas) 3 R. Gonçalves Crespo, 78, Tatuapé, 2225- 7000. 10h/22h (dom. e fer., 11h/22h). www.shoppingboulevardtatuape.com.br