BR-101 também fica fechada na ligação ES-RJ No Espírito Santo, atingido por fortes chuvas desde sábado, uma queda de barreira no km 452 da BR-101, na altura de Mimoso do Sul, obrigou a Polícia Rodoviária Federal a interditar os dois sentidos da rodovia. Até o fim da noite de ontem, não havia previsão de reabertura da via. Quatro municípios decretaram estado de emergência: Vargem Alta, Baixo Guandu, Iconha e Vila Velha. À tarde, haviam sido contabilizados 213 desalojados e 34 desabrigados no Estado. Houve deslizamentos e quedas de muros. Pelo menos 12 vôos foram cancelados no Aeroporto de Vitória, na manhã de ontem. À tarde, todos apresentaram atrasos, provocando tumultos. Boatos de que um helicóptero teria caído na Barra do Jucu fizeram o Corpo de Bombeiros montar uma operação de resgate, suspensa por causa das condições do mar. Até a noite de ontem, não havia confirmação da queda do helicóptero. A chuva que atingiu o Estado do Rio no fim da manhã de ontem também trouxe transtornos na região metropolitana da capital. Não havia, porém, registro de feridos ou desabrigados. Na Rodovia Rio-Santos, por causa do deslizamento de uma encosta perto de Angra dos Reis, o tráfego ficou em meia pista, causando engarrafamento. No litoral paranaense, também atingido por fortes chuvas no fim de semana, a Defesa Civil informou que a situação estava "sob controle" ontem. O maior problema foi na BR-376, onde houve novo deslizamento pela manhã, interrompendo totalmente a ligação entre Paraná e Santa Catarina. Até a noite, as pistas não haviam sido liberadas para o tráfego.