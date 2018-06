BRA cancela vôos nas suas rotas internacionais A companhia aérea BRA suspendeu, por tempo indeterminado, a venda de passagens para suas três rotas internacionais, para Lisboa, Madri e Milão, alegando problemas técnicos nos dois Boeings usados nessas rotas. Os passageiros com bilhetes internacionais comprados podem solicitar reembolso. As normas da Anac obrigam a BRA a devolver o valor da passagem em até 30 dias. A empresa informou que só reembolsará o valor pago, apesar das queixas de passageiros que compraram tíquetes na promoção que oferecia duas passagens pelo preço de uma. A empresa não informou quantos passageiros de vôos internacionais deixarão de ser atendidos. A BRA opera com dois Boeings 767 nas suas rotas para o exterior. Partem do Aeroporto de Cumbica, Guarulhos, três vôos semanais para Madri, dois semanais para Milão e cinco para Lisboa. O cancelamento dos vôos ocorreu a partir de um problema em um dos Boeings. A companhia realiza manutenção programada na aeronave. No domingo, segundo a BRA, o outro Boeing teve o motor atingido por um pássaro e entrou em manutenção não programada.