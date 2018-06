Bradesco facilita crédito para atingidos por enchente em SC

O Bradesco irá conceder prazo de carência de seis meses para as operações de crédito feitas com pessoas físicas e jurídicas em Santa Catarina. Além disso, o banco promoveu uma redução dos juros de, em média, 30% em relação às taxas normais, segundo anúncio feito nesta quarta-feira, 26. De acordo com o diretor-executivo da instituição, Ademir Cossielo, o objetivo dessas condições diferenciadas é fazer com que a população do Estado tenha acesso a recursos emergenciais para a reconstrução das residências e dos negócios destruídos pelas enchentes. Os mesmos benefícios serão oferecidos aos não-clientes da instituição financeira. Veja também: Temporão anuncia R$ 100 milhões para medida de socorro BRs-376 e 101 são parcialmente liberadas População pode consumir água de piscinas Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Força Nacional de Segurança segue nesta tarde para SC Defesa Civil abre conta para doações Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação As micro, pequenas e médias empresas irão encontrar essas condições de crédito nas linhas de capital de giro para compra de maquinário, estoque e matéria prima. Já as pessoas físicas terão acesso a crédito pessoal e para compra de material de construção com prazo de 48 meses e taxas de juros a partir de 1,89% ao mês. Na terça-feira, 25, o Bradesco anunciou a abertura de uma conta corrente em nome do Fundo Estadual de Defesa Civil. Os depósitos podem ser feitos na conta corrente 160.000-1, agência 348-4.