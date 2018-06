Brasiguaios dizem que vão radicalizar protestos em MS

Anteontem, cerca de 1.500 moradores do acampamento bloquearam a estrada, reivindicando alimentação. Ontem, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) distribuiu 403 cestas básicas para os sem-terra. "No momento não haverá mais negociação", disse o superintendente regional do Incra, Manuel Furtado Neves.

Ele explicou que o Incra já viabilizou uma área de 8 hectares, perto do acampamento. "É provisória, porque estamos a procura de terra para assentar os brasiguaios", afirmou Neves. "Outra saída seria a desapropriação de uma fazenda em Naviraí, de 3.700 hectares, Mas depende de liberação da Funai, pois pode ser terra indígena."

Há resistência de pelo menos metade dos brasiguaios, que dizem que somente vão aceitar a mudança se o lugar definido tenha o mínimo de estrutura para as famílias.