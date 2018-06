Brasil apoiará hoje colombiano para presidência do BID Como meio de pôr fim a uma controvérsia com a Colômbia, o Brasil apoiará hoje a reeleição do colombiano Luis Alberto Moreno para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Segundo o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, isso deverá "reduzir ou liquidar de vez" o atrito gerado pela decisão do diretor executivo do FMI, Paulo Nogueira Batista Júnior, de demitir a representante da Colômbia, Maria Inés Agudelo, em março.