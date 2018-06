Brasil deve se preparar para envelhecimento da população, diz IBGE

O presidente do IBGE, Eduardo Nunes, destacou o processo de envelhecimento da população brasileira, confirmado no Censo 2010, e disse que esse fenômeno inspira cuidados. Segundo ele, em 2050 o Brasil apresentará uma estrutura etária muito semelhante a existente hoje na França.

"Temos 40 anos de prazo para pensar soluções, porque o futuro sempre chega", afirmou.

Ainda na entrevista de divulgação do Censo, representantes da Rússia presentes no auditório trouxeram um dado de consolo para as mulheres do Brasil: enquanto no Brasil ha 95,9 homens para cada 100 mulheres, na Rússia ha 100 homens para cada 116 mulheres.

Segundo os russos, as mulheres vivem cerca de 10 anos a mais do que os homens no país, e parte desse fenômeno pode ser explicado pelo alcoolismo que aflige parte da população masculina russa.