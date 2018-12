Brasil doa R$ 792 mil para restauração de basílica na Terra Santa

SÃO PAULO - O governo brasileiro confirmou nesta terça-feira, 5, a doação de R$ 792 mil para restauração da Basílica da Natividade em Belém, local onde Jesus nasceu, segundo a tradição cristã. O recurso será destinada para a recuperação de mosaicos do período bizantino, localizados na área sul da nave original do santuário.

As obras no templo começaram em 2013 e devem ser concluídas no ano que vem. Além do Brasil, outros países também fizeram doações. Entres eles está Chile, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Marrocos, Noruega, Rússia e Turquia.

A Basílica, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, recebe cerca de três milhões de visitantes por ano. O Brasil já havia colaboração com a restauração de outros dois templos na Terra Santa: a Basílica das Nações, em Jerusalém, e a Igreja da Anunciação, em Nazaré.