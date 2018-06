Brasil hesita em assinar investigação de abusos no país Apesar da insistência dos EUA, o Brasil hesita em copatrocinar resolução na ONU que cria investigação sobre as violações aos direitos humanos pelo Irã. O texto foi apresentado ontem na ONU para votação no fim da semana que vem. O Itamaraty deve votar a favor, revertendo a aproximação com Teerã, ocorrida durante a Era Lula. Mas frustra por enquanto Washington, Europa e ONGs, que queriam a assinatura brasileira no projeto - que já tem o endosso de 50 países - para marcar uma nova posição do Brasil.