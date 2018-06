Brasil mantém defesa para criação de linha de emergência do FMI O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que o Brasil continua postulando junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma proposta de criação de uma linha preventiva para os países no caso de choques externos. Ele disse que há um debate no Fundo sobre esse tema, mas lembrou que não há unanimidade sobre isso no organismo. Palocci ressaltou que a criação de instrumentos preventivos para serem colocados aos países é de grande importância. O diretor-gerente do Fundo, Rodrigo Rato, destacou que esse debate existe no FMI, mas que se discute como é que ele poderá ser construído e em quais situações esses instrumentos poderão ser utilizados. Ele afirmou que o staff do Fundo está discutindo o tema, mas não há um acordo entre os membros do organismo.