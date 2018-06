Brasil pedirá aos EUA extradição de fundadores da Renascer O Brasil vai pedir ao governo dos Estados Unidos a prisão, para fins de extradição, dos fundadores da Igreja Renascer em Cristo, Estevam e Sônia Hernandes. O pedido, a ser enviado na próxima semana junto com o requerimento de extradição, poderá chegar tarde se os dois religiosos, que já estão em liberdade condicional, receberem permissão para deixar o país. Há o risco de eles viajarem para algum país que não tenha tratado de cooperação jurídica com o Brasil, tornando a extradição mais difícil. Enviado pela justiça de São Paulo, o pedido de extradição dos religiosos chegou na quarta-feira a Brasília. Mas só na quinta ficou pronto o parecer do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. A petição da prisão e extradição do casal está prevista para ser assinada na próxima segunda-feira pelo ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Mas a entrega ao governo americano deve demorar um pouco mais, pois o documento ainda terá de tramitar no Ministério das Relações Exteriores. Sônia e Estevam estão com prisão decretada pela justiça paulista em processo no qual são denunciados pelo Ministério Público por estelionato contra fiéis, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes. O casal foi preso ao entrar nos Estados Unidos, na semana passada, porque portava US$ 56,5 mil camuflados na bagagem, nas roupas e até numa bíblia, quando só tinha declarado US$ 10 mil. A defesa do casal nega as acusações e alega que os dois não podem ser extraditados porque o tratado de cooperação entre os dois países não prevê extradição para o crime de lavagem de dinheiro. O pedido de anulação da extradição foi rejeitado pelo Ministério da Justiça.