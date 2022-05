Brasil quer coração de Dom Pedro I para celebrar 200 anos da independência

Lisboa - O governo do Brasil deseja contar com um empréstimo temporário do coração mumificado de Dom Pedro I, para a comemoração do bicentenário da independência do país, na expectativa de que será possível trazê-lo de Portugal.

A informação foi revelada à imprensa lusitana pelo diplomata George Prata, coordenador adjunto das atividades culturais da comemoração. Prata explicou que fez a proposta às autoridades portugueses durante visita ao país europeu, em fevereiro deste ano.

Contudo, o ex-embaixador do Brasil em Oslo admitiu que não houve uma solicitação formal de Brasília ao governo português, pois não estão garantidas as condições do eventual traslado do coração de Dom Pedro, que está conservado no formol na igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto.

Embora ainda esteja pendente uma avaliação técnica, as autoridades portuguesas receberam o pedido "com interesse", afirmou Prata. "Se não representa riscos, seria interessante ceder o coração temporariamente", afirmou o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações ao jornal local "Expresso".

Os restos mortais de Dom Pedro, que em Portugal é conhecido como Dom Pedro IV, foram transferidos para São Paulo, com exceção do coração, e sepultados no Monumento à Independência, em São Paulo, em 1972. EFE