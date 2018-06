Brasil quer suspender exigência de visto para americanos em 2016

SÃO PAULO - O Ministério do Turismo encaminhou um projeto de lei ao Congresso que suspende a exigência de visto para americanos que querem entrar no Brasil. A medida terá validade de até oito meses a partir do início de 2016. O objetivo é atrair 1,4 milhão de estrangeiros ao País durante o período anterior e posterior aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.

De acordo com o ministro da pasta, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que esteve na manhã desta quinta-feira, 24, na abertura da Expo Internacional de Turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), no Anhembi, em São Paulo, a medida pode atrair dinheiro para os cofres brasileiros já que o dólar tem se valorizado cada vez mais perante o real. Hoje, os Estados Unidos exigem que o brasileiro que quiser entrar no país tenha o documento.

Mesmo sem reciprocidade do país vizinho, Alves acredita que a medida pode ajudar na crise econômica brasileira. “Eu entendo que pelo momento que o Brasil vive, com a dificuldade do dólar tão alto para viajar e tão barato para chegar aqui, com as Olimpíadas e Paralimpíadas que vão acontecer, trazendo o mundo para um mega evento, é hora do turismo crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda.”

Ele acredita que os americanos são grandes fãs dos Jogos e virão ao Brasil em paso caso a exigência do visto seja suspensa. A medida é discutida com os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça. Na próxima terça-feira, 29, Alves se encontra com o colégio de líderes do Congresso para solicitar que o projeto seja incluído na pauta da casa.

“É hora de gastar no Brasil. Isso vai fortalecendo o Ministério. Espero que, pelo convencimento, eu possa vencer essa batalha”, afirmou o ministro que acredita encontrar um cenário “favorável” à proposta. Se o projeto de lei seja for aprovado pelos deputados federais e sancionado pela presidente Dilma Rousseff (PT), a validade será até o final do ano e, revogado, será exigido novamente o visto aos americanos.

Apoio tucano. A proposta foi anunciada em um auditório cheio de empresários do setor de turismo e foi aplaudida pelo público presente. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) participou da solenidade e demonstrou ser favorável. “Nós temos uma possibilidade enorme de termos mais turismo estrangeiro.

Uma das questões importantes é ter uma excepcionalidade no visto de entrada. Não tem nenhuma razão o Brasil ter o mesmo nível de exigência do que os Estados Unidos, são situações totalmente diferentes”, disse o tucano.