Brasil recebe 120 registros por ano de disputa internacional por guarda de menores

BRASÍLIA - A Secretaria de Direitos Humanos (SDH) registra, por ano, uma média de 120 novas solicitações de cooperação jurídica em relação à subtração internacional de menores e regulamentação do direito de visitas. Estão acumulados, atualmente, 376 pedidos em tramitação.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 19, durante lançamento da cartilha "Disputa de guarda e subtração internacional de menores brasileiros", no Itamaraty. "Nosso objetivo é chegar a zero casos por ano", afirmou o coordenador-geral de adoção e subtração internacional de crianças e adolescentes da SDH, George Lima.

O documento busca orientar as famílias em relação aos procedimentos que devem ser tomados sobre a guarda de crianças em diversos países onde há relevante comunidade brasileira (como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal e Itália), comparando as respectivas legislações em torno do assunto. Está disponível no site do Itamaraty tanto para o público em geral quanto para "multiplicadores", ou seja, agentes consulares e assessores políticos no exterior.

Entre 2013 e 2015, foram 161 casos de restituição de crianças ao país de residência habitual. A maioria (109) trata de menores que entraram irregularmente no Brasil; os demais se referem a crianças que estão no exterior. Só no ano passado, 91 novos casos de disputa de guarda foram registrados, envolvendo um total de 115 crianças e adolescentes.