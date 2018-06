Brasil tem mais de 204 milhões de habitantes, estima IBGE

Atualizada às 21h01

BRASÍLIA - O Brasil tem 204,5 milhões habitantes, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28. O aumento populacional foi de 0,83% - no ano passado, o IBGE contava 202,7 milhões de brasileiros.

Os dados foram publicados nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU). Entre outros objetivos, as estimativas são usadas para o cálculo das cotas do Fundo de Participação de Estados e municípios.

Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2015 e estão organizados por Estados, Distrito Federal e municípios.

Mais populosos. Os dez municípios mais populosos do País são capitais, sendo os três primeiros São Paulo, com 11.967.825 de habitantes, Rio, com 6.476.631, e Salvador, com 2.921.087, seguidos de Brasília (2,9 milhões), Fortaleza (2,5 milhões), Belo Horizonte (2,5 milhões), Manaus (2 milhões), Curitiba (1,8 milhão), Recife (1,6 milhão) e Porto Alegre (1,4 milhão).

As informações são das Estimativas de População do IBGE, divulgadas anualmente, e que mostram também que 24,5% dos 5.570 municípios brasileiros tiveram redução populacional de 2014 para 2015, enquanto 52,6% apresentaram crescimento de até 0,9%, e 4,9% experimentaram aumento igual ou superior a 2%. Apenas 65 cidades tiveram crescimento superior a 3%.

No grupo das 20 cidades mais populosas do Brasil aparecem: Belém (1,4 milhão), Goiânia (1,4 milhão), Guarulhos (1,3 milhão), Campinas (1,1 milhão), São Luis (1 milhão), São Gonçalo (1 milhão), Maceió (1 milhão), Duque de Caxias (882 mil), São Bernardo do Campo (816 mil) e Nova Iguaçu (807 mil).

Os cinco municípios menos populosos do País são Serra da Saudade (MG), com 818 habitantes, Borá (SP), com 836, Araguainha (MG), com 976, Oliveira de Fátima (TO), com 1.098, e Anhanguera (GO), com 1.104.