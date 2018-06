Brasileira assassinada na Espanha é enterrada em Salvador O corpo da empresária baiana Rita de Cássia Santos Alves, assassinada pelo ex-marido, o espanhol Joaquim Fernandez Blasquez, em Sória, na Espanha, foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 5, em Salvador. Rita foi morta com um tiro de escopeta disparado pelo ex-marido, na segunda-feira, 29. Cerca de 50 familiares e amigos de Rita de Cássia participaram da cerimônia, marcada por muita emoção e revolta, no Cemitério Jardim da Saudade. Uma das irmãs da empresária, Edivânia Santos Alves, chegou a desmaiar durante o enterro. "Conseguir enterrá-la no Brasil é um consolo, mas a dor ficará para sempre", diz o pai de Rita de Cássia, Antonio da Silva Alves.