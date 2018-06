Brasileira é detida com 2 quilos de cocaína em Lima A polícia peruana confiscou na sexta-feira 5,5 quilos de cocaína ao deter uma búlgara e uma brasileira que tentavam embarcar no aeroporto internacional de Lima, rumo a Madri. De acordo com informações policiais, Daniele Trindade de Souza, de 19 anos, estava com 2,1 quilos de cocaína, ocultos na sua mala. Ela declarou à polícia que foi vítima de um engano ao comprar a mala, e negou qualquer ligação com traficantes. A búlgara Bogdana Ivanova Gradinaska, de 30 anos, levava 3,4 quilos escondidos dentro de 10 peças de artesanato peruanas ocultas. Gradinaska declarou que passou vários dias no país, onde recebeu a encomenda de levar a carga à Europa, por US$ 4 mil. A polícia antidrogas revistou as bagagens das duas passageiras, com a ajuda de cães farejadores. Elas mostraram nervosismo no momento de passar pela fiscalização no aeroporto. Segundo o Relatório Mundial das Drogas 2006 do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), o Peru é o segundo maior produtor de cocaína no mundo, depois da Colômbia.