Brasileira é detida com 4 kg de cocaína em aeroporto argentino

Uma brasileira foi detida no Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, quando tentava embarcar em um avião com destino a Paris com 4 quilos de cocaína escondidos em sua bagagem. A detenção aconteceu no domingo, 28, e foi feita pela Divisão de Drogas Perigosas da Alfândega no aeroporto da capital de Buenos Aires. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi detida durante a revista de passageiros de um vôo da companhia Air France com destino à capital da França e a droga confiscada era de grande pureza, segundo fontes da polícia argentina.