Brasileira é detida em Beirute com mais de 3 quilos de cocaína

Uma brasileira de 51 anos foi detida no aeroporto internacional de Beirute com 3,2 quilos de cocaína, informou nesta quinta-feira, 28, a imprensa local. Um agente do aeroporto suspeitou da mulher, identificada como Gladys M., quando ela não deu nenhum detalhe sobre a viagem ao Líbano e descobriu que a suspeita só falava português. Segundo a imprensa libanesa, a brasileira tinha a cocaína armazenada em tornozeleiras metálicas. Não foi informada a data da detenção. A mulher foi detida após ser revistada por um médico das forças de segurança do aeroporto Rafik Hariri e interrogada na presença de um intérprete.