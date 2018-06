Brasileira é presa após matar companheiro a facadas na Itália

GÊNOVA - Uma cidadã brasileira de 40 anos foi presa nesta quinta-feira, 22, em Gênova, no noroeste da Itália, após ter matado seu companheiro, Alessio Rossi, de 35, a facadas durante uma briga. Aos investigadores, a mulher disse que agiu em legítima defesa e que ele a "agredia" frequentemente.

O caso aconteceu em um prédio residencial situado no bairro periférico de Campasso, e o homem ainda tentou escapar pelas escadas, mas acabou morrendo.

A brasileira se trancou dentro do apartamento e ameaçou se jogar pela janela, porém foi convencida pelas forças de segurança a se entregar.

Segundo as primeiras informações, o homem já tinha um histórico de agressões contra a companheira. O caso é investigado pela Polícia de Gênova, que tenta reconstruir as circunstâncias exatas do homicídio. /ANSA