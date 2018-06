Brasileira que liderava quadrilha de assaltos é presa em Portugal

A Polícia Judiciária portuguesa prendeu, na segunda-feira, uma brasileira que chefiava uma quadrilha que praticava assaltos a bancos e agências dos Correios. Além dela, o grupo tinha mais três pessoas, todos portugueses e com ficha corrida por assaltos com violência.

Segundo o jornal Correio da Manhã, a mulher trabalhava durante a noite como "stripper de luxo" em Santarém, a 80 km de Lisboa. Seu namorado, também considerado pela polícia como um dos líderes do grupo, tinha sido integrante da Polícia do Exército portuguesa e usava um crachá falso de membro da Guarda Nacional Republicana, para o caso de haver problemas durante os assaltos.

O comunicado da Polícia Judiciária que informa sobre a prisão revela que os outros dois membros da quadrilha eram irmãos e foram presos no início de novembro. Sem dar o nome dos assaltantes, a polícia disse que a brasileira tem 36 anos, o outro líder do grupo tem 34, e os presos no começo deste mês 27 e 21 anos.

Para preparar os assaltos, o grupo roubou um Audi A4 no valor de 20 mil euros (cerca de R$ 51 mil), em julho. Poucos dias depois ocorreu o primeiro assalto, numa agência dos Correios.

Um dos membros do grupo ficou no carro, outro na porta para ver se a polícia não aparecia e a brasileira e seu namorado entraram no local armados com uma espingarda de caça e um revólver. Ela era a única que não usava uma máscara.

Seguiram-se mais três assaltos a mais uma agência dos Correios e duas agências bancárias, todos na região de Lisboa. Nesses crimes, foram roubados entre 500 euros (pouco mais de R$ 1,2 mil) e 2.500 euros (cerca de R$ 6,3 mil). Uma característica do grupo era a rapidez - os assaltos duravam no máximo entre um e dois minutos.

Os quatro foram apresentados ao juiz na terça-feira, que determinou que aguardassem o julgamento em prisão preventiva. Até a manhã de quarta-feira, o consulado do Brasil em Lisboa ainda não tinha sido avisado da prisão da brasileira.

