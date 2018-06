Brasileiro cai de hotel em Las Vegas e sobrevive O engenheiro agrônomo José Vicente Gomes dos Santos, de 24 anos, sobreviveu a uma queda do 8.º andar do Hotel Circus Circus, em Las Vegas (EUA). O rapaz filmava a cidade, de costas para a janela, quando se desequilibrou e caiu. Segundo o University Medical Center (UMC), o estado de saúde do brasileiro era extremamente grave.