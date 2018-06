Brasileiro é detido com 5 quilos de cocaína na Espanha

Os agentes da Polícia espanhola detiveram neste sábado um brasileiro no aeroporto de Barajas, em Madri, que pretendia entrar no país com 5,16 quilos de cocaína escondidos na roupa, informaram fontes policiais. Segundo as fontes, o brasileiro, de 25 anos, chegou a Madri em um vôo vindo de Santa Cruz, na Bolívia. Em uma revista, os agentes descobriram que o homem tinha escondido a droga em fundos falsos de duas jaquetas, uma que ele carregava e outra que estava na mala. Após a descoberta, os agentes detiveram o brasileiro, que foi acusado do delito de narcotráfico.