Brasileiro é detido por dirigir na calçada da Casa Rosada

Os integrantes da Polícia Federal argentina levaram um susto quando um veículo dirigido por um jovem subiu inesperadamente no calçadão (a rua de pedestres) na frente da Casa Rosada, o palácio presidencial, nesta quinta-feira, 14. Os policiais - que temiam que fosse um atentado contra a presidente Cristina Kirchner - detiveram o automóvel.

O jovem motorista - um brasileiro residente na Argentina, cuja identidade não foi revelada - desceu do Ford K que dirigia e tentou atacar os policiais com a trava do volante.

Segundo os policiais, o jovem estaria embriagado. No momento em que foi detido, aos gritos, no meio de insultos às forças de segurança, fez referências a problemas econômicos pessoais.

O jovem, após ser contido pelos policiais, foi levado à Delegacia Número Dois. O jovem - que não possuía antecedentes penais - foi liberado horas depois pela polícia, que considerou que não havia ocorrido tentativa alguma de atentado contra o palácio presidencial. "Ele não quis fazer um atentado contra a presidente. Não há nada a investigar", declarou o delegado Mario Morales.