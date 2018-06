Brasileiro é encontrado degolado em apartamento em Madri

MADRI - Um brasileiro de aproximadamente 30 anos foi encontrado degolado em um apartamento em Madri, na Espanha, informou nesta quarta-feira, 11, um porta-voz dos serviços de emergência da capital espanhola.

Os vizinhos do imóvel, que fica no centro da cidade, telefonaram para os serviços de emergência na noite desta terça-feira, 10, depois que ouviram gritos no interior do apartamento da mãe da vítima.

Quando os socorristas chegaram, encontraram o homem estendido no chão de um dos quartos sobre uma grande poça de sangue, com um ferimento no pescoço, e só puderam confirmar sua morte.

A polícia espanhola abriu uma investigação e não descarta nenhuma hipótese, entre elas a de que o suposto agressor tenha saído ferido do local.

Fontes da investigação detalharam que a mãe da vítima, ao chegar ao edifício, percebeu que havia sangue pelas escadas e até mesmo no portão de entrada. Ao entrar no apartamento, a mãe encontrou seu filho morto em um dos quartos sobre uma enorme poça de sangue.

A mulher entrou em desespero e saiu correndo do edifício, mas, posteriormente, a polícia conseguiu estabelecer contato com ela. /EFE