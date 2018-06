Brasileiro é encontrado morto no Aeroporto de Dublin após ser detido

SÃO PAULO - Um brasileiro de 20 anos morreu no Aeroporto de Dublin, capital da Irlanda, neste sábado, 14. O corpo do rapaz, que ainda não teve a identidade informada, foi encontrado em uma sala de imigração, onde seria interrogado.

Segundo informações do jornal The Irish Times, o brasileiro foi detido pela polícia irlandesa logo após desembarcar. Ele teria ficado sozinho por instantes na sala e foi encontrado morto pouco tempo depois. As circunstâncias da morte ainda são apuradas.

Em outubro, outro brasileiro, John Kennedy dos Santos Gurjão, de 24 anos, morreu em um voo entre Lisboa e Dublin após uma cápsula de cocaína estourar em seu estômago. O rapaz transportava a droga e, segundo resultado da autópsia, havia ingerido 80 cápsulas.

Gurjão passou mal durante o voo e foi levado à parte traseira do avião por várias pessoas que tentaram acalmá-lo e o imobilizar. Ele, no entanto, respondeu mordendo um passageiro.

O piloto faz uma aterrissagem de emergência no Aeroporto de Cork, no sul da Irlanda. Duas enfermeiras e um médico que viajavam a bordo do avião tentaram salvar a vida do brasileiro, mas não conseguiram.