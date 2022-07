Brasileiro é morto após briga em Portugal; suspeito foi detido

LISBOA – Uma briga de rua em Lisboa, na madrugada de domingo, terminou com a morte do brasileiro Jefferson Pinto, de 33 anos. O brasileiro vivia em Lisboa com a esposa e o filho. A polícia deteve em flagrante um suspeito por agressão, que segue em liberdade condicional durante a investigação do caso.

Leia Também Médico acusado de cárcere privado de paciente no Rio ficará mais 25 dias na cadeia

O nome e a nacionalidade do suspeito ficam em sigilo, seguindo as leis portuguesas; a polícia informou apenas que se trata de um estrangeiro, que está sendo acusado de “ofensa à integridade física agravada pelo resultado”. Até que o caso seja julgado, o suspeito tem a obrigação de se apresentar diariamente à Justiça.

A família do brasileiro morto está promovendo uma arrecadação online de dinheiro para poder custear o translado do corpo até o Brasil.

Jefferson Pinto foi agredido na rua Pimenta, no bairro Parque das Nações, numa área turística, com vários bares e restaurantes. Chegou a ser levado por uma ambulância para o Hospital São José, mas acabou morrendo.

Segundo comerciantes e donos de estabelecimentos na região do crime, brigas nas madrugadas são frequentes na região. O estabelecimento estava fechado na hora da agressão.